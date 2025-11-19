Reprodução Mayara e Erik adotaram as três crianças em 2024

Em novembro de 2024, o casal Mayara Coraci, de 36 anos, e Erik Coraci, de 42, viralizou ao relatar o processo de adoção de três crianças. Na época, Mayara, que é enfermeira, revelou que o casal ficou apenas seis horas na fila de adoção.

No dia 12 de outubro de 2025, menos de um ano após o processo, o casal foi preso em flagrante, em Jundiaí (SP), por maus-tratos aos filhos adotivos. A acusação veio após uma conselheira tutelar ser notificada pela escola de uma das crianças, um menino de 10 anos, que apresentava lesões e não comparecia à escola há alguns dias.

Ao ser questionado sobre as marcas, o menino relatou que foi agredido pela mãe (Mayara) com uma raquete. Além disso, a vítima afirmou que os castigos físicos eram diários e que o pai, às vezes, participava das agressões.

A criança também contou que era obrigado a permanecer durante a noite em posição de flexão, apenas de roupa íntima, trancado em um escritório, sem alimentação adequada e sem poder dormir.

À conselheira, o irmão do menino, de 8 anos, confirmou as agressões e aproveitou para mostrar cicatrizes de episódios de violência anteriores. A terceira criança adotada, uma menina de 4 anos, foi afastada do ambiente.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), enviadas ao Portal iG, as crianças receberam atendimento médico e, após isso, acolhimento institucional.

Ainda conforme a SSP, Mayara e Erik foram conduzidos para o 1º Distrito Policial do município, onde o flagrante foi formalizado. O casal permanece à disposição da Justiça.















