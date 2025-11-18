Foto: Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Painel Hydro.

No 9° dia da COP30, realizado nesta terça-feira (18), a Amazônia esteve no centro das discussões climáticas globais, com foco especial na transição econômica na região e em como a indústria pode avançar mantendo a floresta em pé.

Durante o evento, a Federação das Indústrias do Pará (FIEPA) apresentou um pacote de compromissos que pretende transformar a floresta em um ativo estratégico. O pacto visa implementar um novo modelo econômico mais limpo, inovador e alinhado às demandas ambientais internacionais.

Empreendedores participaram dos debates e compartilharam suas experiências adotando práticas de economia circular e as adaptações a um novo modelo de negócios que gera renda sem provocar a destruição do planeta.

Fortes chuvas também marcaram o nono dia de COP30, causando o desabamento de uma marquise da Escola de Aplicação da Universidade do Pará (UFPA), que abrigava indígenas e participantes da COP30. Não houve feridos.





















