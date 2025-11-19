x Caixão com corpo cai de carro funerário em movimento

Um episódio incomum chamou a atenção de motoristas que passavam pela Avenida Colombo, uma das vias mais movimentadas de Maringá, no noroeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (18). Um caixão com um corpo acabou caindo da traseira de um veículo funerário enquanto o automóvel seguia em direção à região do Shopping Catuaí.

A cena, registrada por uma condutora que transitava pelo local, se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o motorista da funerária retornando para recolocar a urna no compartimento do carro.

Pessoas que trafegavam pela avenida também pararam para ajudar, e o caixão foi reposicionado, permitindo que o profissional seguisse com o atendimento.

Após a repercussão, a Prever Serviços Funerários divulgou uma nota oficial explicando as circunstâncias do incidente. A empresa afirmou que o ocorrido foi provocado por uma falha técnica na cinta de fixação da urna, o que teria exercido pressão sobre a porta e feito com que ela se abrisse durante o trajeto. A funerária destacou ainda que o caso é considerado isolado, informou que a urna foi substituída e que a família do falecido foi comunicada.

A empresa reforçou que realiza revisões periódicas na frota e que suas equipes são treinadas para evitar situações desse tipo. Disse também que adotará novas medidas de segurança para impedir que episódios semelhantes voltem a acontecer.

Nota da Prever Serviços Funerários na íntegra

"O Prever Serviços Funerários vem a público esclarecer o episódio recentemente divulgado nas redes sociais.

Uma falha técnica na cinta de fixação da urna mortuária gerou pressão sobre a porta traseira do veículo, que acabou se abrindo durante o trajeto. Ressaltamos que toda a nossa frota passa por revisões periódicas e que nossas equipes são rigorosamente treinadas para a prestação dos serviços. Trata-se de um acontecimento isolado, nunca registrado antes em toda a história da empresa.





Imediatamente, realizamos a substituição da urna mortuária e a família foi devidamente comunicada.

Reiteramos nosso compromisso com o respeito, o cuidado e a seriedade que sempre pautaram nosso trabalho. Já estamos reforçando nossos protocolos de segurança para que situações como esta jamais voltem a ocorrer."