Divulgação/PMGO/Reprodução Jovem preso teria se inspirado no personagem da série "Dexter"

Um jovem de 18 anos foi preso na segunda-feira (17) por suspeita de invadir uma casa em Goiânia e matar um idoso de 69 anos e de atacar a filha de 17 com um cutelo. Ele teria se inspirado na série de TV "Dexter", para punir o homem por um suposto crime cometido.

O suspeito, identificado como Gustavo Pinheiro André, contou à polícia que planejou o ataque após ouvir de terceiros que o idoso teria cometido um crime contra uma criança. A Polícia Militar informou que não há qualquer indício desse suposto crime. As informações foram divulgadas pelo Mais Goiás e pelo Metrópoles.

Possíveis trantornos mentais

O agressor foi identificado pela filha da vítima, que também chegou a ser atacada, mas conseguiu contar o que aconteceu. Segundo o relato, o jovem invadiu a casa na madrugada de domingo (16), atacou primeiro o idoso e depois avançou contra a adolescente.

Após moradores da região informarem aos agentes que tinham visto um jovem caminhando sozinho, aparentemente agitado e repetindo frases desconexas, a polícia conseguiu encontrar e prender o suspeito. As informações da Polícia Militar de Goiás, segundo a CNN, é de que ele apresentava um possível padrão de comportamento de extrema frieza e ausência de empatia.

O suspeito afirmou sofrer de transtorno de esquizofrenia e fazer uso de remédio controlado. Segundo Gustavo, el se desfez das roupas do crime as queimando em uma fornalha improvisada em casa, e a arma do crime foi abandonada em um terreno abandonado atrás da residência.

Inspiração em série de TV

O autor do ataque teria se inspirado na série de TV "Dexter", em que o personagem principal, de nome homônimo, adota prática semelhante para matar assassinos.





Na série, Dexter é um investigador forense que durante o dia aparenta ser um profissional gentil, mas à noite se torna um serial killer. Na história, ele mata assassinos que escaparam da lei, fazendo justiça com as próprias mãos.

Gustavo não tinha antecedentes criminais, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás para novas informações.