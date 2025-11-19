Divulgação BR-040 terá operação especial para transporte de carga gigante

A BR-040 receberá, a partir desta quarta-feira (19), uma operação de transporte de carga especial da empresa Megatranz, autorizada pelos órgãos competentes e acompanhada pela EPR Via Mineira e pela PRF.

Planejada para ocorrer principalmente à noite, a movimentação busca reduzir impactos no fluxo de veículos.

A operação será realizada nos dias 21, 22 e 24, sempre entre 22h e 4h, e envolve o deslocamento de um conjunto de grandes proporções, com 99,70 metros de comprimento, 6,90 metros de largura, 5,60 metros de altura e peso bruto total de 517,1 toneladas.

Nesses dias, a carga entra na área concedida no km 544, em Belo Horizonte, e segue até o km 639,8, em Conselheiro Lafaiete. O trecho final está programado para a próxima quarta-feira (26), das 9h às 16h, até o km 772,8, em Juiz de Fora, concluindo o percurso dentro da área administrada pela EPR Via Mineira.

De acordo com o gerente de Operações da EPR, Anderson Finco, intervenções rápidas podem ocorrer durante o deslocamento, como operações “pare e siga” ou bloqueios momentâneos, sempre com foco na segurança viária. Ele destaca que as etapas noturnas foram planejadas para a madrugada justamente para reduzir impactos no fluxo de veículos durante o feriado. “Nossas equipes estarão junto ao comboio para orientar motoristas, monitorar a rodovia e garantir uma convivência segura no tráfego. Respeitar a sinalização e os limites de velocidade são atitudes que protegem quem está na rodovia e ajudam a preservar vidas”, afirma.

Operação especial de feriado

Paralelamente ao transporte da carga especial, a concessionária dará início a uma operação especial de feriado, com reforço das equipes e ações educativas para ampliar a segurança no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

A EPR Via Mineira reforçará equipes médicas, de guincho e de inspeção de tráfego, além de monitorar a rodovia por câmeras e painéis de mensagem variável. As equipes ficarão em pontos estratégicos para orientar motoristas e garantir respostas rápidas a qualquer situação, ajudando a manter o trânsito mais seguro e fluido.

A previsão é de aumento de 14% no volume de veículos, com os horários de maior movimento entre 10h e 21h na quarta, 6h e 17h na quinta, 1 0h e 21h no domingo e 6h e 15h na segunda.