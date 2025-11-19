Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Entrada do espaço Ibero-América Viva.

O 10° dia da COP30, realizado nesta quarta-feira (19), colocou os esforços para transformar sistemas alimentares e fortalecer comunidades na dianteira da crise climática, com destaque para a recuperação de terras, liderança feminina e soluções para a agricultura familiar.

O dia começou com o evento Mulheres: Vozes que Guiam o Futuro, que reuniu líderes do Brasil e do mundo para mostrar como mulheres afetadas pelas mudanças climáticas estão impulsionando soluções inovadoras e ações com enfoque em gênero. Nessa reta final, a chamada para ação esteve em foco durante o Evento de Alto Nível da Ação Climática Global, que deu ênfase à transição de compromissos para entregas efetivas.

As Forças Armadas montaram um esquema especial de defesa para garantir segurança digital na COP30. A ação integra a Operação Marajoara e foca em evitar invasões e ataques digitais. O presidente Lula também voltou a Belém e participou de uma coletiva de imprensa destinada a fazer um balanço das negociações da COP30.

Veja as fotos:



