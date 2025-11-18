Reprodução/Instagram Cristian anuncia quadros pintados em Tremembé

Cristian Cravinhos anunciou em seu Instagram, nesta terça-feira (18), a venda de um quadro que teria pintado enquanto cumpria pena na Penitenciária de Tremembé (SP) por ter assassinado os pais de sua cunhada, Suzane Von Richthofen, em 2002.

Em um post publicado em seu story, Cristian diz que o quadro foi pintado em 2007, enquanto cumpria pena em Tremembé, pois era uma forma que tinha para alivar toda a tensão de viver em cárcere. Também disse que está vendendo por estar precisando de dinheiro e informou aos interessados que o procurem via direct para negociar.

O caso

Cristian Cravinhos foi preso por 38 anos e seis meses após condenação por homicídio triplamente qualificado contra o casal Manfred e Marísia von Richthofen e foi liberado em março de 2025, após progressão de regime para o aberto. De acordo com os livros do autor e jornalista Ulisses Campbell, Cristian e seu irmão Daniel Cravinhos cumpriram grande parte da pena na Penitenciária de Tremembé.

O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão e entrou com um pedido para que ele retornasse à prisão.

Os irmãos Cravinhos, Suzane e outros detentos, como Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, voltaram aos holofortes após a repercussão da série do Prime Video, Tremembé.