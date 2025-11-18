Rosinei Coutinho/STF Julgamento do Núcleo 3 no STF

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para condenar nove dos dez réus do núcleo 3, os chamados kids pretos, no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O voto decisivo foi da ministra Cármen Lúcia, que acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e do ministro Cristiano Zanin.

Com os três votos, o STF chegou a uma maioria pela condenação do grupo composto por nove militares do Exército e um policial federal, exceto um deles; o general Estevam Cals Theóphilo.

Os três ministros votaram por sua absolvição.





*Reportagem em atualização