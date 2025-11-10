Reprodução/ Redes Sociais Tremembé: vídeo raro mostra Suzane von Richthofen com ex-namorado

Um vídeo divulgado neste sábado (8) pelo jornalista e escritor Ulisses Campbell, autor do livro que inspirou a série Tremembé, do Prime Video, reacendeu a curiosidade do público sobre a vida de Suzane von Richthofen fora das telas.





As imagens, que rapidamente circularam pelas redes sociais, mostram Suzane ao lado do pastor evangélico Rogério Olberg, seu parceiro à época.

Segundo Campbell, a gravação foi feita durante uma saída temporária em 2016, no momento em que Suzane retornava à Penitenciária Feminina após o período de liberação. No registro, além do casal, aparecem duas mulheres que trabalhavam como assessoras de Olberg.

O escritor destacou detalhes do comportamento de Suzane diante da câmera.

“Ela conduz a situação com naturalidade. Não desvia o olhar, mantém a postura e chega a sinalizar discretamente para que as assessoras se afastem, permitindo que apenas ela e Rogério sejam enquadrados por alguns instantes”, relatou.





As imagens mostram o grupo desembarcando de um carro preto. Suzane e Rogério, após se abraçarem, caminham de mãos dadas, acompanhados por um fotógrafo. De acordo com Campbell, o profissional seria ligado à revista Veja, que acompanhava o momento.

O vídeo viralizou após o lançamento da série Tremembé, em 31 de outubro, que reacendeu o interesse pelo caso Richthofen e pelos personagens envolvidos na trama da vida real que inspirou a produção.