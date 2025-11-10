iGuilino vai esclarecer dúvidas comuns sobre porteiros em condomínios residenciais.
Você sabe quais são as funções de um porteiro em um condomínio residencial? Será que os profissionais serão substituídos por portarias eletrônicas? 

O novo episódio da série   iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (11), vai responder essas e outras perguntas sobre a figura do porteiro em condomínios.

Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber o advogada Flávia Fachini, especialista em  Direito Trabalhista.

Neste episódio vamos falar sobre:

  • se o síndico pode pedir que o porteiro faça outras tarefas, como limpeza ou jardinagem;
  • se o porteiro pode ser responsabilizado se deixar alguém entrar sem autorização;
  • e se o porteiro é obrigado a levar entregas ou encomendas até os apartamentos dos moradores.

Também vamos esclarecer se o condomínio pode ter problemas trabalhistas se demitir porteiros para usar portarias remotas no lugar e como a tecnologia pode ajudar e não substituir o trabalho humano dos porteiros.

