Você sabe quais são as funções de um porteiro em um condomínio residencial? Será que os profissionais serão substituídos por portarias eletrônicas?
O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (11), vai responder essas e outras perguntas sobre a figura do porteiro em condomínios.
Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos receber o advogada Flávia Fachini, especialista em Direito Trabalhista.
Neste episódio vamos falar sobre:
- se o síndico pode pedir que o porteiro faça outras tarefas, como limpeza ou jardinagem;
- se o porteiro pode ser responsabilizado se deixar alguém entrar sem autorização;
- e se o porteiro é obrigado a levar entregas ou encomendas até os apartamentos dos moradores.
Também vamos esclarecer se o condomínio pode ter problemas trabalhistas se demitir porteiros para usar portarias remotas no lugar e como a tecnologia pode ajudar e não substituir o trabalho humano dos porteiros.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!