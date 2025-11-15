Michelle Valente/enviada especial do iG à COP30 Marcha Mundial pelo Clima aconteceu neste sábado (15), em Belém

O som vindo da mata ecoou como um pedido de socorro. Assim começou um dos momentos mais marcantes do sexto dia da COP30, em Belém, durante a Marcha Mundial pelo Clima, realizada fora do Parque da Cidade, onde ocorre o evento oficial.

A manifestação tomou as ruas da capital paraense na manhã deste sábado (15), com concentração no Mercado de São Brás. Integrando a programação da Cúpula dos Povos, o ato reuniu movimentos sociais que defendem justiça climática, preservação da Amazônia e uma transição energética justa.

Segundo a organização, mais de 30 mil pessoas participaram da marcha, incluindo povos indígenas, quilombolas, jovens, trabalhadores, coletivos urbanos e ativistas internacionais.

Durante o ato, lideranças indígenas reforçaram o pedido por proteção às florestas e respeito aos territórios tradicionais.

“Nós pedimos às autoridades que nos ajudem a preservar o povo Kayapó'', destacou ao iG o líder Bepdja Kayapó.

Já Nhakngyre Kayapó, liderança feminina, reforçou a necessidade de que as mensagens do ato cheguem aos tomadores de decisão.

“Eu, como liderança mulher, quero pedir que esse vídeo chegue até às autoridades. A nossa floresta é onde tem o ar puro e temos que preservar'', disse.

Representantes de diferentes povos também denunciaram a violência contra defensores da floresta e o avanço de projetos que impactam rios, terras indígenas e modos de vida tradicionais.

Michelle Valente/enviada especial do iG à COP30 Marcha Mundial pelo Clima reuniu milhares de pessoas, segundo a organização





O líder indígena Isaías Munduruku reforçou a importância da consulta prévia às comunidades.

“Nós gostaríamos de mostrar ao mundo a importância de preservar as nossas florestas e que temos que ser consultados antes de tomarem decisões por nós e sobre nossas terras'', disse ao iG.

Mobilização por justiça climática

Durante todo o percurso, manifestantes exibiram faixas cobrando compromissos concretos de governos e empresas para conter os impactos da emergência climática na Amazônia.

A Marcha Mundial pelo Clima encerrou o dia de mobilização da Cúpula dos Povos reforçando um recado central: para os manifestantes, sem justiça ambiental, não há justiça social, e proteger a Amazônia é indispensável para enfrentar a crise climática global.