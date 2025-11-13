Tânia Rêgo/ Agência Brasil COP30





Nova pesquisa do Instituto de Pesquisa Real Time Big Data indica que 62% dos brasileiros não sabem o que é a COP-30, em andamento em Belém, no Pará. Apenas 38% declaram estar cientes sobre o que é o evento, promovido anualmente pelos signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.

O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 11 e 12 de novembro de 2025, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa mostrou que 79% da população nunca tinha ouvido falar na COP antes de a reunião ser recebida no Brasil. Apenas 21% tinham conhecimento anterior. Apesar da pouca familiaridade com o tema, após ouvir breve explicação sobre o que é o evento e seus objetivos, 61% dos entrevistados classificaram a iniciativa como positiva, sendo que 27% a consideram negativa e 12% não responderam.

Por outro lado, 70% se mostraram pessimistas quanto à possibilidade de a COP-30 trazer resultados práticos e uma ação mundial efetiva. Além disso, 74% não consideram como estratégia eficaz o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, proposto pelo Brasil na COP para remuneração de países pela preservação de florestas.

Por fim, os brasileiros também se mostraram incrédulos quanto às ações das empresas brasileiras no combate às mudanças climáticas; sendo que para 84% elas não desempenham papel importante nesse sentido.

Meio Ambiente não é visto como prioridade

O Real Time Big Data também questionou os entrevistados sobre quais deveriam ser as prioridades do governo brasileiro nesse momento. O meio ambiente aparece em último lugar, tendo sido indicado por apenas 4% das pessoas ouvidas na pesquisa.

Confira abaixo os resultados:

Segurança Pública - 27%

Saúde - 23%

Educação - 20%

Economia - 16%

Desenvolvimento Social - 10%

Meio Ambiente - 4%

