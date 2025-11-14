Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Painel do evento

O quinto dia da COP30 destacou o papel central da energia, da indústria e das finanças na transição global para um futuro sustentável. Líderes de diversos setores se reuniram para impulsionar investimentos e inovação, com destaque para o lançamento do Plano de Ação de Combustíveis do Futuro e da Declaração de Belém sobre Industrialização Verde Global, que busca acelerar a indústria de baixo carbono.

O dia começou agitado. Na manhã desta sexta-feira (14), indígenas Munduruku realizaram protesto em frente à entrada da Blue Zone, onde acontecem as negociações climáticas.

No evento, as discussões também abordaram novas estratégias para a transição longe dos combustíveis fósseis, alinhando políticas nacionais e financiamento ao Global Stocktake. Sessões dedicadas ao transporte marítimo e à expansão de redes e armazenamento de energia reforçaram a necessidade de transformar setores inteiros.

Novas iniciativas foram anunciadas, como um conselho global para redes e armazenamento e atualizações em compromissos internacionais de energia limpa.

A agenda incluiu coletivas de imprensa da presidência da COP30, com participação de autoridades brasileiras e lideranças internacionais, reforçando a mobilização política para sustentar a transição energética.

Veja fotos do quinto dia do evento:



