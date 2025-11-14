Michelle Valente/enviada especial do Portal iG Indígenas estão em frente à entrada da Blue Zone

Na manhã desta sexta-feira (14), i ndígenas Munduruku realizam protesto em frente à entrada da Blue Zone da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA).

O grupo exige uma reunião emergencial com o presidente Lula (PT) e tem como principal alvo a revogação do Decreto 12.600/2025, que instituiu o Plano Nacional de Hidrovias.

Além disso, o povo Munduruku denuncia que o Governo Federal está avançando com projetos que ameaçam diretamente o território.

“Esse decreto [12.600/2025] ameaça exterminar nosso modo de vida, porque transforma o rio em estrada de soja. Presidente Lula, o senhor precisa ouvir o nosso povo antes de decidir sobre nosso futuro”, ressalta uma liderança do movimento.

Ainda segundo a liderança, as decisões tomadas pelo Governo Federal são unilaterais e aponta que não houve escuta. “Tudo isso acontece sem o Estado nos ouvir. Querem destruir o fundo do rio, querem explodir nossos pedrais sagrados, querem lotar o Tapajós de barcaças para levar soja para fora do Brasil”, aponta.

Cancelamento definitivo da Ferrogrão

Entre as demais reivindicações do grupo está o cancelamento definitivo da Ferrogrão. Para o povo Munduruku, o projeto significa uma ameaça às aldeias, pela proximidade dos portos, como também risco de explosão de pedrais sagrados.

Ademais, os manifestantes apontam que a Forrogrão pode aumentar os conflitos fundiários e contribuir para a contaminação da água e peixes do local pelo uso de agrotóxico.

“Presidente Lula, estamos aqui na frente da COP30 porque queremos que o senhor nos escute. Não aceitamos ser sacrificados para o agronegócio. Revogue o Decreto. Cancele a Ferrogrão. Demarque as nossas terras. Quem protege o clima somos nós, e a Amazônia não pode continuar sendo destruída para enriquecer grandes empresas”, finaliza a liderança.























