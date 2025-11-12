Divulgação/SSP Disputa de facções no Recôncavo Baiano

A escalada da violência ligada à disputa entre facções criminosas criou um cenário de tensão no Recôncavo Baiano na última terça-feira (11). Um intenso tiroteio, supostamente motivado por uma tentativa de invasão territorial do Comando Vermelho (CV) sobre a área de influência do Bonde do Maluco (BDM), paralisou o tráfego da BR-101, uma das principais rodovias da região.

Além da interrupção da via, serviços municipais foram suspensos nas cidades de São Félix e Muritiba. Mediante nota, a prefeitura de São Félix ressaltou que, em função da operação policial, “alguns serviços municipais tiveram ajustes temporários em seu funcionamento”. Como medida de segurança, o município suspendeu as aulas e reduziu o funcionamento das unidades de saúde.

“Essas medidas já implementadas têm caráter preventivo e temporário, visando assegurar a proteção dos servidores e comunidade geral. Com a normalização do cenário, as atividades serão retomadas conforme o expediente habitual”, diz trecho do comunicado.

Também através de nota, a gestão municipal de Muritiba, cidade vizinha a São Félix, suspendeu as atividades nas unidades básicas de saúde, escolas e repartições públicas. No comunicado, a prefeitura informa que “a situação está sob controle”, no entanto, pede que a população permaneça em casa.

“Pedimos que todos, dentro do possível, permaneçam em casa até que o cenário esteja totalmente normalizado. Agradecemos a compreensão e reforçamos que qualquer atualização seja informada pelos canais oficiais”, finalizou.

Ainda na terça-feira (11), conforme informações do Governo da Bahia, unidades ordinárias e especializadas das Polícias Militar e Civil iniciaram um protocolo de reforço das ações contra o crime organizado na região da cidade de São Félix.

“O combate é realizado por equipes da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior, das 20ª e 85ª Companhias Independentes da Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte”, ressaltou.

No final da tarde de ontem, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o Batalhão de Choque (BPCh) da Polícia Militar chegou ao município “com a missão de ampliar o combate aos integrantes de facções”. A presença da corporação, ainda segundo a pasta, realizará ações na área urbana e também em regiões de mata fechada.

“Pontos de bloqueio serão montados em locais estratégicos da região. Equipes da Polícia Civil também permanecem promovendo ações de inteligência, além do mapeamento de áreas sensíveis”, afirma a SSP.