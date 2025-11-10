Reprodução/redes sociais Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no galpão incendiado

Um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão, às margens da rodovia Fernão Dias (BR- 381), nesta segunda-feira (10), em Guarulhos (SP), formou uma densa fumaça e provocou a interdição da via, seguida de congestionamento, na altura do km 87, Jaçanã, sentido Mairiporã.

Neste momento, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a Fernão Dias permanece congestionamento do km 90 ao 87 km, sentido norte, tanto na pista expressa quanto na pista marginal.

A pista marginal está totalmente interditada, com desvio para a pista expressa no km 89 norte.

Equipes estão trabalhando no local e orientando os motoristas.

As chamas começaram de manhã e se espalharam rapidamente pela vegetação próxima à pista, prejudicando a visibilidade e colocando em risco a segurança dos motoristas.

O local incendiado é um depósito de utensílios domésticos, luminárias, álcool gel, plástico e papelão que foi totalmente destruído.





O Corpo de Bombeiros (CB) atua na ocorrência, no trabalho de rescaldo. A estimativa é de que o fogo seja totalmente apagado somente por volta das 19 horas.

Pelo menos 17 viaturas e suas respectivas equipes estiveram atuando no local. Até o momento, não há registros de pessoas feridas, segundo as autoridades.



Veja imagens do trabalho do Corpo de Bombeiros no galpão:



