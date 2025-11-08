Reprodução/X Ambulância da Samu











Um motorista do SAMU morreu na manhã deste sábado (08), na BR-262, entre Realeza e Matipó, em Minas Gerais. Ele transportava uma gestante quando se envolveu em um acidente com um caminhão.

A gestante, de 37 anos, estava sendo levada de Matipó para um hospital em Manhuaçu (MG), quando a ambulância se envolveu na batida.

O motorista de 45 anos morreu no local.

A gestante apresentou traumatismo cranioencefálico e sinais de choque após a batida.

Um técnico em enfermagem que acompanhava a gestante sofreu uma fratura.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou antedimento médico, segundo comunicado da gerência do SAMU Cisdeste.