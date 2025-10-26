Foto: Reprodução/ Divulgação Dos 584 quilômetros, cerca de 300 cortam o Sul de Minas

Principal ligação entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), a rodovia Fernão Dias (BR-381) vai ser leiloada em dezembro de 2025. A via passou para a concessão privada em 2008 e impressiona pela quantidade de cidades atendidas e volume de cargas transportadas.

Das trilhas indígenas aos bandeirantes

Trilhas indígenas e caminhos abertos por jesuítas foram utilizados pelos bandeirantes do século XVII, entre eles Fernão Dias Paes Leme, conhecido como o “Caçador de Esmeraldas”.

Segundo o professor de história da Unifal, Alisson Eugênio, “os bandeirantes expandiram essas trilhas, estabelecendo arraiais que mais tarde deram origem a cidades do Sul de Minas”.

A expedição de Fernão Dias, entre 1674 e 1681, percorreu territórios onde hoje estão as cidades de Pouso Alegre, Baependi e Sabará, deixando como legado pequenas comunidades que mais tarde se consolidariam como centros urbanos.

O corredor que move a economia

Dos 584 quilômetros que ligam Belo Horizonte a São Paulo, cerca de 300 cortam o Sul de Minas.

Hoje, 33 cidades dependem diretamente da rodovia para transporte, trabalho, estudo e acesso a serviços, entre eles Contagem, Betim, Extrema, Pouso Alegre, Bragança Paulista, Atibaia e Guarulhos.

Foto: Arteris/ Divulgação Rodovia é a principal ligação entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP),





Mais de 40% da produção econômica de Minas passa pela Fernão Dias, incluindo mais de 3 milhões de toneladas de produtos agrícolas, por ano.

Modernização e concessão privada

Inaugurada em 1959, no governo de Juscelino Kubitschek, a rodovia passou por duplicação em 2005, após anos de obras interrompidas e um histórico de acidentes.

Desde 2008, a concessionária Arteris administra o trecho. Neste período, afirma ter realizado a construção de 85 km de terceiras faixas, 53 passarelas, quatro trevos em desnível e 43 km de ruas laterais.

A empresa oferece atendimento 24 horas para pedidos de auxílio, informações sobre condições da rodovia, orientações, reclamações e sugestões, pelo 0800 283 0381.





A concessionária mantém bases operacionais, ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa e motos de inspeção. Há ações de manejo de animais de grande porte e combate a incêndios nas áreas lindeiras.

De acordo com a Arteris, o tempo para atender emergências médicas é de 15 minutos, e de 20 minutos para socorro mecânico.

Novo leilão​

O novo contrato de concessão da Fernão Dias prevê mais de R$ 15 bilhões em investimentos até 2040, incluindo melhorias em acessos, interseções e a criação de 108 km adicionais de faixas.

Oficializado em outubro de 2025, o leilão está previsto para dezembro.