Artéris Fernão Dias Megacarreta na Fernão Dias





Uma carga superdimensionada de 850 toneladas percorre, nesta semana, até quinta-feira (30), um trecho da rodovia Fernão Dias ( BR-381) com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Arteris.

A operação vai do km 916 (Camanducaia/SP) ao km 680,8 (Perdões/MG), em direção à capital mineira, com o acompanhamento de uma escolta contratada pela transportadora e assistência da PRF para garantir condições seguras de trânsito. O tráfego deve sofrer lentidão e interdições de faixas, condutores são orientados a se manter alerta às orientações dos agentes rodoviários.

Ao iG, a concessionária da Fernão Dias, a Arteris informou que:

“ O veículo, que estava em trânsito, foi reposicionado na última terça-feira (14) no km 916, em Camanducaia, para que uma equipe técnica contratada pela transportadora realizasse os reparos necessários ”

A viagem da megacarreta começou em Arujá (SP) no dia 9 de outubro, transportando um mecanismo de moagem para uma fábrica de cimento em Goiás, onde só deve chegar em 2026.

Dimensões da megacarreta

O veículo especial que carrega um sistema industrial de moagem mede 123 metros de comprimento, 7,3 metros de largura e apoia-se sobre 44 eixos, sustentando as 850 toneladas do conjunto. O tamanho é quase o de um prédio de 30 andares.

Em trecho anterior, a megacarreta chegou a ficar parada na via, bloqueando o tráfego por mais de 24 horas. O congestionamento chegou a 15 quilômetros antes que fosse deslocada para o acostamento. A causa teria sido uma falha em estirante, componente que dá sustentação lateral ao conjunto, necessitando reparos no local antes de seguir viagem.

A previsão inicial era de que o transporte fosse concluído até o meio de dezembro, mas problemas mecânicos recorrentes nas curvas e serras adiaram o cronograma. O foco agora é no funcionamento da carreta na estrada, que na semana passada havia ficado parada por conta de uma peça de sustentação danificada.

Esse tipo de transporte requer planejamento cuidadoso da rota, velocidades reduzidas (em torno de 30 km/h), circulação apenas durante o dia e uso exclusivo de grandes rodovias, já que ultrapassa regulamentações para tráfego convencional.