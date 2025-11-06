Reprodução/ Enterprise Europe Network (EEN) tem nova gestão no Brasil

A Enterprise Europe Network ( EEN), a maior rede mundial de apoio à internacionalização de negócios, está sob nova gestão no Brasil. No país, a rede é representada pelo Consórcio EEN Brasil.

A posse da nova gestão do Consórcio ocorreu no Instituto Rio Branco, em Brasília. O nova direção seguirá a missão de expandir a presença de empresas brasileiras no exterior e fortalecer a cooperação com os 27 países membros da União Europeia.

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ( Sebrae), as micro e pequenas empresas ( MPEs) correspondem a cerca de 95% do total de negócios no Brasil, e são responsáveis por empregar aproximadamente 80% da força de trabalho do país.

No comércio exterior, esses empreendimentos já respondem por cerca de 40% das empresas exportadoras brasileiras.

O mercado europeu, por sua vez, representa 19% das exportações dos pequenos negócios nacionais.

Com o objetivo de ampliar essa participação e fortalecer a presença das MPEs brasileiras no cenário internacional, Marcos Vinicius da Cruz Coelho, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), assume agora a presidência da EEN Brasil.





Dessa forma, o presidente da EEN Brasil afirma que:

“Daremos continuidade às contribuições deixadas pela equipe anterior, que alcançou avanços importantes, como a expansão da internacionalização, o fortalecimento de redes e negócios, a realização de eventos estratégicos e a criação de oportunidades que impulsionam a pesquisa científica, o empreendedorismo e modelos institucionais inovadores. Espero que possamos fortalecer esse legado, aprimorando as entregas e ampliando o impacto junto às pequenas e médias empresas, ao setor produtivo e à internacionalização, sempre com base nas melhores práticas em âmbito global”.

A vice-presidência do consórcio será ocupada por Cecília Leite, que atua como coordenadora-geral de Informação e Tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia ( Ibict), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ( MCTI).

“A EEN Brasil é uma plataforma digital que aproxima negócios e conecta parceiros para o desenvolvimento, mas também cuidamos da plataforma humana. Por trás de qualquer plataforma ou inteligência, seja artificial ou não, a natureza humana está sempre presente”, explicou Cecília Leite.

Sobre o Consórcio EEN Brasil

Nos últimos oito anos, a Enterprise Europe Network (EEN) já realizou mais de 3 mil consultorias voltadas à expansão internacional de pequenas e médias empresas brasileiras.

O consórcio atua como uma ponte estratégica entre o Brasil e a União Europeia, buscando promover a inclusão, inovação e a cooperação entre os países.

Por meio de ações coordenadas, intercâmbio de conhecimento e uma abordagem focada nas necessidades das empresas, o consórcio busca ampliar a inserção internacional das pequenas e médias empresas brasileiras.

Além disso, também busca fortalecer a presença das empresas europeias no Brasil, estimular a cooperação sustentável de longo prazo entre Brasil e União Europeia, e promover um crescimento econômico sustentável e equilibrado.

Fazem parte como membros: Confederação Nacional da Indústria ( CNI), Apex-Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial ( Embrapii), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia ( Ibict), Fundação de Apoio à Cultura Educação e Pesquisa ( Fapec), Rede Europeia de Centros e Polos de Investigação e Inovação na América Latina e Caribe ( ENRICH in LAC), Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação ( Confederação Assespro), Instituto Global ESG, Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas ( ABCasa), Associação Comercial de Chapecó ( ACIC Chapecó), Associação Empresarial de Concórdia ( ACIC Concórdia), Associação das Empresas de Pequeno Porte do RS ( Microempa) e Organização Brasileira de Mulheres Empresárias ( OBME).

Além dos membros, o Consórcio também conta com uma rede de apoiadores (stakeholders) que representam entidades de promoção de negócios internacionais.