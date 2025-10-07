FreePik Superlua acontece quando o satélite se aproxima da Terra

A primeira Superlua do ano segue visível no céu brasileiro na noite desta terça-feira (7), mesmo após ter atingido o auge durante a madrugada, às 00h47 (horário de Brasília).

Segundo informações do Observatório Nacional, no momento de maior aproximação, a Lua estava a 361.458 km da Terra, uma distância menor que a média de 384 mil km.

A Superlua da Colheita, como é conhecida, ainda poderá ser vista em todo o país, desde que o céu esteja limpo. O melhor horário para observação é no início da noite, voltado para o leste, quando o satélite aparece maior e com tom alaranjado no horizonte.

O que é a Superlua?



A Superlua acontece quando a Lua Cheia coincide com o perigeu - ponto da órbita em que o satélite está mais próximo da Terra. Nesse momento, ela pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante que o habitual.

Há divergências sobre a definição. O astrólogo Richard Nolle, que cunhou o termo em 1979, considera que a Lua desta segunda (7) não se enquadra como Superlua, por não estar a menos de 360 mil km da Terra. Já a Nasa classifica o fenômeno como tal.

Parte dos astrônomos usa esse limite de distância para definir o termo; outros consideram o intervalo de tempo entre a Lua Cheia e o perigeu.

De qualquer forma, o termo se popularizou e hoje é usado na divulgação científica, para aproximar o público da astronomia.

Lua da Colheita



A Lua Cheia de outubro é tradicionalmente chamada de Lua da Colheita (Harvest Moon), nome que vem de povos antigos do Hemisfério Norte, especialmente dos Estados Unidos e da Europa.

Ela é a Lua Cheia mais próxima do Equinócio de Outono no Hemisfério Norte - que no Brasil corresponde à Primavera. Na maioria dos anos, esse evento ocorre em setembro, mas em 2025 a data caiu em outubro, o que é considerado raro.





Próximas Superluas de 2025

De acordo com o Observatório Nacional, outras duas Superluas devem ocorrer neste ano, nos dias 5 de novembro e 4 de dezembro. A de novembro será a mais próxima da Terra, a cerca de 356.980 quilômetros, e é considerada a "superlua verdadeira" do ano, segundo alguns critérios astronômicos.