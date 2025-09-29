Reprodução/freepik O novo episódio da série iGuilino vai abordar tudo sobre a figura do síndico

Você tem dúvidas sobre o papel do síndico? Até onde vai a autoridade dele? E o que fazer quando causa problemas de convivência no condomínio?





O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar nesta terça-feira (30), vai esclarecer tudo sobre a função do síndico.





Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos receber o advogado Wellington Sampaio, Diretor Jurídico da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará (Adconce).

Neste vamos episódio esclarecer:

O síndico pode ser responsabilizado por prejuízos financeiros do condomínio?

Quais decisões o síndico pode tomar sozinho e quais precisam da aprovação da assembleia?;

Quais são os limites legais para aplicar multas ou penalidades aos moradores?;

O que fazer quando o síndico causa problemas de convivência?

Também vamos explixar quando o síndico pode representar o condomínio judicialmente, em que casos ele pode ser responsabilizado por negligência e como ele pode se resguardar em casos de processos judiciais relacionados ao condomínio.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br . Ela pode ser respondida no próximo episódio!