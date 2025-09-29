Você tem dúvidas sobre o papel do síndico? Até onde vai a autoridade dele? E o que fazer quando causa problemas de convivência no condomínio?
O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar nesta terça-feira (30), vai esclarecer tudo sobre a função do síndico.
Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos receber o advogado Wellington Sampaio, Diretor Jurídico da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará (Adconce).
Neste vamos episódio esclarecer:
- O síndico pode ser responsabilizado por prejuízos financeiros do condomínio?
- Quais decisões o síndico pode tomar sozinho e quais precisam da aprovação da assembleia?;
- Quais são os limites legais para aplicar multas ou penalidades aos moradores?;
- O que fazer quando o síndico causa problemas de convivência?
Também vamos explixar quando o síndico pode representar o condomínio judicialmente, em que casos ele pode ser responsabilizado por negligência e como ele pode se resguardar em casos de processos judiciais relacionados ao condomínio.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br . Ela pode ser respondida no próximo episódio!