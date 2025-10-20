Comprou um carro elétrico e o seu condomínio não possui estação de recarga? Quer saber quem arca com os custos dessa instalação? Ou tem dúvidas sobre como as recargas são cobradas?
O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio -, que vai ao ar na próxima terça-feira (21), vai responder a essas e outras dúvidas comuns sobre carros elétricos em condomínios.
Para esclarecer o assunto, vamos receber o advogado Vanderlei Garcia Jr., doutor em Direito Civil pela USP e especialista em Direito Imobiliário e Contratual.
Neste episódio, vamos abordar temas como:
- Condomínios residenciais são obrigados a permitir a instalação de pontos de recarga para carros elétricos?
- É preciso aprovação em assembleia para instalar carregadores em áreas comuns ou nas garagens individuais?
- Se ocorrer um incêndio ou acidente durante o carregamento, quem é responsável: o morador, o condomínio ou a empresa instaladora?
Também vamos esclarecer se em condomínios novos é obrigatória a previsão de estrutura elétrica para veículos híbridos e elétricos; se o seguro do condomínio cobre danos causados por carros elétricos durante a recarga; e se o condomínio pode proibir a entrada ou o uso de carros elétricos por falta de estrutura adequada.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!