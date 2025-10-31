Reprodução: Asaff Saab de Souza / Metsul Meteorologia Forte instabilidade provocada por sistema de baixa pressão deve atingir várias regiões do país

O começo do mês de novembro deve ser marcado por um cenário de chuva forte a intensa, altos acumulados e ocorrência de temporais isolados entre o norte da Região Sul e parte da Região Sudeste do país. As informações são da Metsul Meteorologia.

A instabilidade será causada por uma área de baixa pressão atmosférica que se deslocará do Paraguai em direção ao Paraná, avançando na sequência para o litoral de São Paulo antes de se afastar para o oceano Atlântico.

Neste sábado (1º), a instabilidade se forma com maior intensidade sobre o Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Ao longo do dia, nuvens carregadas devem provocar pancadas de chuva em diversos pontos dessas regiões.

No domingo (2), a instabilidade mais forte está prevista entre a madrugada e a manhã no Mato Grosso do Sul e no Paraná, com avanço do sistema para São Paulo.

No decorrer da tarde e da noite, o tempo instável se espalha para Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com a baixa pressão atingindo a costa paulista ao fim do dia.

Na segunda-feira (3), o calor e a umidade devem favorecer a formação de novas áreas de instabilidade, principalmente durante a tarde e a noite, atingindo novamente São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais.





Volumes de chuvas

De acordo com a Metsul, os volumes de chuva tendem a ser elevados durante o período de instabilidade, com destaque para o Paraná e partes de São Paulo e Minas Gerais.

No Paraná, a maior parte dos municípios deve registrar acumulados de chuva entre 50 mm e 100 mm, com possibilidade de volumes localmente acima desse valor.

Em São Paulo e no Centro-Sul de Minas Gerais, a previsão também indica chuva intensa, com pontos que podem ultrapassar 100 mm e, de forma mais isolada, atingir índices ainda maiores.

Ainda segundo a avaliação da Metsul, podem ocorrer episódios localizados de chuva muito intensa em curto período com elevados volumes em breve intervalo entre o Paraná, São Paulo e Minas Gerais, com risco de alagamentos e inundações repentinas em áreas urbanas.

Risco de tempestades e granizo

A presença da baixa pressão deve influenciar a formação de nuvens do tipo Cumulonimbus, associadas a temporais com chuva intensa acompanhada de raios, ventos fortes e granizo.

O maior risco de tempo severo deve se concentrar no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais, mas tempestades isoladas também podem ocorrer em áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás.

Mais ao Sul do país, o risco de tempo severo neste evento é baixo com tendência apenas de chuva irregular na grande maioria das localidades. Ocorrências de temporais devem ser muito pontuais.