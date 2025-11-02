Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil Aprovação a gestão de Cláudio Castro sobe após megaoperação no Rio de Janeiro.

Depois da operação policial realizada na semana passada no Rio de Janeiro, a aprovação da gestão do governador Cláudio Castro (PL) cresceu 10 pontos percentuais desde agosto. Foi o que apontou a pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo (2).

De acordo com o levantamento, 53% dos entrevistados aprovam atualmente o governador do Rio de Janeiro, enquanto no oitavo mês do ano o índice era de 43%.

Houve alta na aprovação entre homens (13 pontos) e mulheres (9 pontos).

Em relação às idades dos entrevistados, também foi registrado aumento da satisfação com a gestão de Castro, começando com pessoas de 16 a 30 anos (44% em agosto, 5o% agora), 31 a 50 anos (de 42% para 56%), e 51 anos ou mais (de 43% para 53%).

No quesito escolaridade, desde pessoas com até o Ensino Fundamental, passando por Ensino médio (completo ou incompleto) e Ensino Superior (completo ou incompleto), o levantamento computou índices positivos para o atual governador fluminense.

Alta significativa no quesito renda domiciliar

De acordo com o levantamento, a aprovação cresceu mais na capital, saindo de 32% para 47%. Na Baixada Fluminense, chegou a 63%.

Outro ponto analisado pela Quaest foi a renda domiciliar, com aumentos desde a faixa de até dois salários minimos (alta de 6% na aprovação), de dois a 5 salários (alta de 18%) e acima de cinco (de 45% para 48%).

A pesquisa aponta que a avaliação da política de segurança pública do governo de Castro subiu de 22% em agosto para 39% no final de outubro. A desaprovação caiu de 45% para 34%.









Para realizar o levantamento, foram entrevistadas 1.500 pessoas, entre os dias 30 e 31 de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.



