Reprodução/Prefeitura SP Imagem do foragido captada da câmera do programa SmartSampa

Uma liderança do Comando Vermelho (CV) que era procurado pela polícia do Rio de Janeiro foi preso, na tarde desta quinta-feira (30), na Rua 25 de Março, região central, após ser reconhecido pelas câmeras inteligentes do programa Smart Sampa.

Antônio de Jesus Cabral, de 40 anos, andava pela 25 de Março, quando foi reconhecido pelas câmeras. Agentes da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE) que patrulhavam as proximidades do Mercado Municipal foram acionados e o abordaram. Veja o momento da prisão:

Cabral fugiu do Rio, segundo a Polícia Civil do Rio, antes da megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na última terça-feira (28).

De acordo com informações da prefeitura de São Paulo, ele é apontado pela PC como líder de uma quadrilha de hackers especializada em fraudes em concursos públicos.



O grupo oferecia cursos preparatórios com acesso a conteúdos sigilosos de provas, causando um prejuízo estimado em R$ 70 milhões.



Cabral estava foragido desde 2022, quando foi expedido um mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal de Niterói (TJRJ) por associação criminosa, violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro.





Ainda segundo a prefeitura, antes de ser localizado em São Paulo, o homem se hospedava em prédios de alto padrão no Jardim Anália Franco, na zona leste.



A polícia investiga se ele recebeu informações privilegiadas sobre a operação contra o CV no Rio.



Cabral foi encaminhado ao 8º Distrito Policial (DP), também na região central da capital paulista.





