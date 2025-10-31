© Fernando Frazão/Agência Brasil Movimento de policiais e moradores, após operação no Alemão e na Penha

Uma pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira (31), revelou um apoio maciço dos moradores de favelas do Rio de Janeiro à megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, realizada na última terça (28)

Segundo os dados, 87,6% dos moradores de favelas cariocas e 80,9% dos moradores de favelas do Brasil aprovam a Operação Contenção.



Nas favelas do Rio, apenas 12,1% afirmaram desaprovar a ação e 0,3% não souberam responder.



Considerando as favelas de todo o país, a desaprovação é de 19,1%. Nesse recorte, o percentual dos que não sabem ficou em zero.



De modo geral, 55,2% dos brasileiros ouvidos aprovam a ação das forças de segurança, ao passo que 42,3% desaprovam.

Leia mais: Governo do RJ divulga nomes de mortos na megaoperação contra o CV

Entre os habitantes da capital fluminense, os números sobem para 62,2% de aprovação, ante a 34,2% de desaprovação.



Nível de violência

A maioria dos brasileiros também considera que o nível de violência empregado pelas polícias na megaoperação foi adequado.



No Brasil, 52,5% consideram adequado e 45,8% considerou excessivo.

Na cidade do Rio de Janeiro, para 62,3% foi adequado e para 34,4% foi excessivo.



Além disso, 55,9% dos brasileiros ouvidos são a favor da realização de novas operações semelhantes. Esse número sobe para 62% quando ouvidos moradores do Rio.



Ganho político

Ainda de acordo com a pesquisa, uma parcela expressiva da população considera que a operação reflete uma tentativa de ganho político, além da questão da segurança pública: 60% dos brasileiros e 46% dos cariocas.





Quando questionados se o Governo Federal deveria ajudar nas operações realizadas pelo governo do Rio de Janeiro por meio do envio de veículos blindados, 69,6% dos cariocas e 64,6% dos brasileiros disseram que sim.



O levantamento da AtlasIntel entrevistou 1.089 pessoas em âmbito nacional e 1527 moradores do Rio de Janeiro por meio do Atlas RDR (recrutamento digital aleatório) de 29 a 30 de outubro.



De acordo com o instituto, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

