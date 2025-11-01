Cláudio Castro cantando em missa volta a viralizar nas redes
Cláudio Castro cantando em missa volta a viralizar nas redes

Um vídeo do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), voltou a circular nas redes sociais nesta semana. Nas imagens, o político aparece cantando um hino de louvor durante uma missa, em um momento de celebração.


A gravação, no entanto, não é recente. O registro foi feito em dezembro de 2024, mas ganhou nova repercussão após ser compartilhado por perfis nas redes que não informaram a data original do evento.

Em algumas postagens, o vídeo foi relacionado às mortes ocorridas em uma operação policial na semana passada.


Na filmagem, Castro aparece ao lado de músicos e fiéis, entoando versos religiosos e acompanhando o coral.

O conteúdo rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando interpretações diversas sobre o contexto da gravação.

