A concessionária Ecovias Rio Minas informou que a Rodovia Presidente Dutra, na BR-116/RJ, passará por interdições parciais neste domingo (2).
A paralisação ocorrerá na altura do km 202+450. A operação terá início às 13h e deve se estender até as 16h.
Segundo a empresa, o fechamento será realizado em dois intervalos de 20 minutos cada, podendo sofrer ajustes conforme a complexidade da operação de travessia de cabos de energia elétrica.
A concessionária destacou que todas as medidas de segurança e sinalização serão adotadas durante o procedimento.
A Ecovias informou que a ação será conduzida em alinhamento com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e demais órgãos competentes.
Em comunicado, a concessionária pediu atenção dos motoristas: “Aos usuários que trafegarem pela via, pedimos que estejam atentos às sinalizações e respeite as leis de trânsito”.
Motivo da medida
A medida busca garantir a segurança tanto das equipes envolvidas na travessia quanto dos condutores que utilizam o trecho.
A empresa não indicou desvios específicos, mas reforçou que os bloqueios serão parciais e temporários.
A operação integra a manutenção da infraestrutura elétrica ao longo da Dutra, uma das principais rodovias que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo.