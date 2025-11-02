Foto: Divulgação A operação integra a manutenção da infraestrutura elétrica ao longo da Dutra

A concessionária Ecovias Rio Minas informou que a Rodovia Presidente Dutra, na BR-116/RJ, passará por interdições parciais neste domingo (2).

A paralisação ocorrerá na altura do km 202+450. A operação terá início às 13h e deve se estender até as 16h.

Segundo a empresa, o fechamento será realizado em dois intervalos de 20 minutos cada, podendo sofrer ajustes conforme a complexidade da operação de travessia de cabos de energia elétrica.

A concessionária destacou que todas as medidas de segurança e sinalização serão adotadas durante o procedimento.

A Ecovias informou que a ação será conduzida em alinhamento com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e demais órgãos competentes.

Em comunicado, a concessionária pediu atenção dos motoristas: “Aos usuários que trafegarem pela via, pedimos que estejam atentos às sinalizações e respeite as leis de trânsito”.





Motivo da medida

A medida busca garantir a segurança tanto das equipes envolvidas na travessia quanto dos condutores que utilizam o trecho.

A empresa não indicou desvios específicos, mas reforçou que os bloqueios serão parciais e temporários.

A operação integra a manutenção da infraestrutura elétrica ao longo da Dutra, uma das principais rodovias que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo.