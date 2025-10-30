Rovena Rosa/Agência Brasil De acordo com a PRF, a interdição começou às 14h35

A BR-116, na Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, permanece totalmente interditada no sentido Rio de Janeiro devido a um vazamento de gás inflamável registrado nesta quinta-feira (30).

O bloqueio ocorre no km 193, sem previsão de liberação, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com a PRF, a interdição começou às 14h35 e envolve o trecho de uma via lateral da rodovia.

Às 15h26, a pista no sentido São Paulo também foi interditada no km 194, em razão da ampliação da área isolada para atuação das equipes.

Pouco depois, às 15h50, a pista no sentido São Paulo foi liberada, assim como a faixa 1 do sentido Rio de Janeiro.





A concessionária responsável pela BR-116 e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foram acionados e atuam no local para controlar o vazamento e garantir a segurança de motoristas e moradores da região.

Em comunicado, a PRF informou que “a ocorrência está em andamento” e que o trânsito no sentido contrário à cidade do Rio de Janeiro segue liberado.

Porém recomenda cautela aos motoristas que trafegam nas proximidades. Não há informações sobre feridos ou danos materiais até o momento.

Equipes da concessionária trabalham na contenção do vazamento, enquanto os bombeiros monitoram a área para evitar risco de explosão.

*Reportagem em atualização