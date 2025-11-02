Flanelinha causa acidente com 11 carros
Um flanelinha causou uma grande confusão  ao se envolver em acidente com 11 veículos enquanto trabalha em Aracaju. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de Sergipe (BPtran/PMSE), o flanelinha, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dirigia um carro da marca Range Rover, quando perdeu o controle e colidiu com outro veículo em movimento. A informação foi divulgada pelo site F5News.

Na sequência da primeira colisão, o homem ainda colidiu com sete motos e um carro que estavam estacionados na via. Com o impacto, o último veículo atingido bateu em outro automóvel a frente, contabilizando um total de 11 veículos.

Além do prejuízo em relação aos automóveis na via, o homem acabou fazendo com que duas pessoas que estavam em uma das motocicletas sofressem ferimentos graves e fossem encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). A mulher teve fraturas nas duas pernas, enquanto o homem sofreu fratura exposta em uma delas.

O flanelinha foi encaminhado à Central de Flagrantes pela polícia, e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades locais.

