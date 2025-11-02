Reprodução/Le Parisien Shein é denunciada por vender boneca sexual infantil

A empresa varejista chinesa Shein foi denunciada pela unidade antifraude da França por vender o que a mesma descreveu como " bonecos sexuais com aparência infantil" . A denúncia ocorreu no último sábado (1).



Em comunicado, a Direção-Geral de Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude (DGCCRF) alegou que a descrição dos itens tornam difícil a defesa de que os objetos não se tratam de natureza pornográfica.

Após a declaração, a Shein se pronunciou anunciando que os itens haviam sido retirados da plataforma, e pontuou que uma investigação interna foi iniciada.

O jornal francês Le Parisien publicou fotos da boneca, que segurava um urso de pelúcia e possuía corpos e traços de uma menina e a descrição sexualizada que o item acompanhava. As bonecas tinham, em média, 80 centímetros.

A unidade francesa afirmou que "a divulgação, por meio de uma rede de comunicações eletrônicas, de representações de caráter pedopornográfico é punível com até sete anos de prisão e multa de 100 mil euros" (aproximadamente 620 mil reais).

Só em 2025, na França, a Shein recebeu três multas por motivos como descumprimento da legislação sobre cookies online, falsas promoções, informações enganosas e por não declarar existência de microfibras plásticas em seus produtos. As multas somaram 191 milhões de euros (1,18 bilhão de reais).