Bruno Soares/Portal Eu Amo Lagoa Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (1º) na zona rural de Fátima, região central do Tocantins, resultando na morte de duas pessoas. O piloto, identificado como Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, morreu ainda no local do acidente. Já o passageiro, José Rosário Carneiro de Oliveira, de 52 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.





José Rosário foi levado inicialmente para o Hospital de Referência de Porto Nacional e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP) ainda no sábado.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou ao Portal iG que ele faleceu neste domingo (2), mesmo após receber todos os cuidados da equipe médica.

O chamado para a ocorrência ocorreu pouco antes das 19h. De acordo com as autoridades, a aeronave caiu em uma área de fazenda. Equipes de saúde do município foram acionadas e prestaram os primeiros socorros.

Imagens registradas na região mostram que o impacto com o solo destruiu completamente a parte frontal e as asas do avião.





Confira a nota da Secretaria da Saúde na íntegra:

"A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que referente ao acidente, o paciente José Rosário Carneiro de Oliveira, de 52 anos, foi acolhido no Hospital Regional de Porto Nacional, no sábado, 1º, e foi transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

Mesmo após receber todos os cuidados da equipe multiprofissional, o paciente foi a óbito no domingo, 2, motivo pelo qual a Pasta manifesta profundo pesar e se solidariza com os familiares e amigos."

O iG tentou contato com a Polícia Militar, mas até o momento não teve respostas.