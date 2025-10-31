Imagem ilustrativa - Pixabay/Creative Commons Menino tomou choque ao agarrar fiação da máquina de lavar

Um bebê de um ano e um mês morreu após sofrer choque elétrico em um assentamento da Aldeia Kamakã Mongoió, no município mineiro de Brumadinho. O caso aconteceu na última quarta-feira (29).

O menino chegou a ser levado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas teria chegado morto ao local. As informações foram obtidas pela TV Globo e confirmado pelo iG com a Polícia Civil.

Acidente doméstico

Segundo o relato da mãe, obtido pela TV Globo, Hendrick Thawyk Naixu brincava com um gato de estimação quando correu atrás do animal perto da máquina de lavar. Ao tentar pegá-lo, o menino teria agarrado na tomada e recebido a descarga elétrica.

O menino passou por tentativa de reanimação na unidade de saúde, mas sem sucesso. A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar o caso, após submeter o corpo a exames no Posto Médico-Legal em Betim (MG), antes de liberá-lo para a família.





A Polícia Militar relatou ao jornal O Vale que o bebê foi socorrido com sinais compatíveis com choque elétrico, como manchas arroxeadas na pele e nos lábios. A mãe, de 20 anos, não é investigada até o momento.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para atualizações sobre o caso. A corporação afirmou nesta sexta (30) que, até o momento, não houve conduzidos à delegacia de Brumadinho.

"A PCMG aguarda a finalização dos laudos que determinarão a causa e circunstâncias da morte" , informou a nota.

