Reprodução Homem morre após choque em palco do Marcha com Jesus

Um homem de 27 anos morreu neste sábado (20) depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto ajudava na montagem do palco da Marcha com Jesus, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Reginaldo Valdivino da Silva Júnior, conhecido como Juninho.

Segundo testemunhas, ele trabalhava no local quando recebeu o choque e caiu no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Reginaldo não resistiu.



O evento religioso, que reunia fiéis no município, foi interrompido logo após o acidente. Em nota divulgada nas redes sociais, a organização informou que a Marcha com Jesus foi suspensa em respeito à vítima e aos familiares. “Manifestamos nossas mais sinceras condolências e orações”, declarou a Gospel Promo, responsável pela realização.



A empresa K9, onde Reginaldo trabalhava, também lamentou a perda. “Ao nosso eterno ‘pequeno’, como também costumávamos chamá-lo, deixamos registrada nossa sincera gratidão por sua dedicação, companheirismo e contribuição à nossa história”, disse a nota.







Em nota ao Portal iG, a Polícia Civil afirmou que abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como “morte a esclarecer”, classificação utilizada quando não há indícios imediatos de crime.