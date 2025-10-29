Reprodução/Youtube Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), fez críticas diretas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), por, segundo ele, não agir de forma efetiva no combate à chamada máfia dos combustíveis, apontada como uma das principais fontes de renda do Comando Vermelho, facção que domina comunidades na capital fluminense.

Durante entrevista nesta quarta-feira (29), Haddad afirmou que o governo federal tem atuado no enfrentamento ao crime organizado de forma estrutural, com foco no bloqueio de recursos financeiros e na apreensão de cargas ilegais de combustível.

Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL)





“Pessoalmente, aqui da Fazenda, estamos atuando forte no Rio de Janeiro contra o crime organizado, na minha opinião, da maneira mais eficaz, que é a questão dos combustíveis” , declarou o ministro.

Ele destacou que a Receita Federal já apreendeu quatro navios envolvidos em operações suspeitas e que há uma “guerra jurídica” em torno da liberação dessas mercadorias.

“O governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como você irriga o crime organizado” , criticou.

Segundo Haddad, a omissão do governo estadual dificulta a asfixia financeira das facções.

“O governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar, ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima” , afirmou.

O ministro defendeu que o enfrentamento ao crime deve começar pelo topo da cadeia, e não apenas pelas ações de confronto nas favelas.

“Quando o dinheiro está irrigando o crime, é muito difícil você, na ponta, conseguir controlar. Tem que controlar pelo alto, asfixiar o crime, porque eles, sem dinheiro, têm pouca capacidade de atuação” , concluiu.





A fala ocorre em meio à repercussão da Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira (28), que deixou mais de 130 mortos em confrontos entre forças de segurança e o Comando Vermelho no Complexo da Penha e no Alemão.

Até o momento, o governador Cláudio Castro não se pronunciou sobre as declarações do ministro da Fazenda.