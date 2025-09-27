Reprodução/Youtube Ministro garantiu que Lula será candidato em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou neste sábado (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição em 2026. A declaração foi dada durante participação no podcast Três Irmãos, em São Paulo.

Questionado sobre a possibilidade de Lula disputar um novo mandato, Haddad respondeu de forma direta: “Ele [Lula] é candidato a presidente, sim” .

O posicionamento do ministro contrasta com o discurso de Lula. O presidente tem afirmado que só será candidato caso esteja em boas condições de saúde e receba autorização do PT para disputar a reeleição.

Ainda assim, setores políticos já o colocam como candidato e apontam seu favoritismo, uma vez que seu desempenho em pesquisas eleitorais tem crescido nas últimas semanas, enquanto a direita não conseguiu se organizar em torno de um único nome.





Haddad desconversa sobre 2030

Durante a entrevista, Haddad foi questionado sobre uma eventual candidatura própria à Presidência em 2030. O ministro evitou se posicionar e destacou que a escolha para disputar o cargo não deve ser um projeto pessoal.

“Candidatura à presidência não pode ser um projeto de uma única pessoa. ‘Eu vou ser’. Não faz sentido isso” , disse.

Para exemplificar, Haddad citou o caso de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Segundo ele, em 1993, o ex-presidente não sabia se disputaria uma vaga no Senado ou na Câmara, mas acabou se tornando ministro da Fazenda, liderando o Plano Real, que o levou à vitória em 1994 para presidente.

“Você faz planos para ser prefeito, para ser ministro. Mas para ser presidente, quase que o destino precisa te catapultar para essa posição” , afirmou.