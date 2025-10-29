José Cruz/ Agência Brasil - 24/03/2024 Ministro da Justiça

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, embarca na tarde desta quarta-feira (29) para o Rio de Janeiro, onde deve se reunir com autoridades estaduais após a operação policial mais letal da história da capital fluminense. A ação, realizada entre os complexos do Alemão e da Penha, deixou mais de 130 mortos e foi deflagrada para conter a expansão do Comando Vermelho na região.

A expectativa é de que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, também participe do encontro. Ambos os ministros estiveram pela manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, para discutir a escalada da violência no estado e avaliar medidas de atuação federal diante do episódio.

No Rio, Lewandowski e Rui Costa devem se encontrar com o governador Cláudio Castro (PL), responsável pela Operação Contenção, que envolveu a Polícia Militar e a Polícia Civil. A ação, segundo o governo estadual, teve como objetivo enfraquecer o poder de facções criminosas e retomar o controle de territórios dominados pelo tráfico.





A operação, no entanto, gerou forte repercussão nacional e internacional por causa do alto número de mortos e das denúncias de violações de direitos humanos. Entidades civis e parlamentares cobram transparência nas investigações e a responsabilização de possíveis excessos cometidos pelas forças de segurança.

O governo federal, por sua vez, vem monitorando a situação e reforçou que qualquer pedido de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) precisa partir formalmente do governador do estado, medida que até o momento não foi solicitada por Cláudio Castro.