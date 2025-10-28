Reprodução/Youtube O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou sobre o caso do Rio de Janeiro





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira (28) que a decretação de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) é um procedimento “complexo” e que demanda uma série de condições legais e operacionais.

A declaração foi feita em entrevista coletiva após críticas do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que acusou o governo federal de negar três pedidos de apoio para operações policiais no estado.

Segundo Castro, o Palácio do Planalto teria recusado o empréstimo de blindados e outros tipos de suporte sob a justificativa de que a medida implicaria a decretação de uma GLO.

O governador afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria “contra a GLO”.

Lewandowski rebateu as declarações e disse que “não houve qualquer contato” do governador sobre a megaoperação policial deflagrada no Rio contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos do Alemão e da Penha.

O ministro também negou que o governo federal tenha recusado pedidos de ajuda e apresentou um balanço de medidas já em execução em cooperação com o estado.

Entre as ações destacadas, o ministro mencionou a renovação de todas as 11 solicitações de envio da Força Nacional ao Rio desde 2023, além de doações de equipamentos ao governo fluminense no valor aproximado de R$ 10 milhões, incluindo veículos, drones, coletes e munições.

Operações

De acordo com Lewandowski, a Polícia Federal realizou 178 operações no Rio em 2025, que resultaram em 210 prisões, apreensão de 10 toneladas de drogas e 190 armas.

O ministro também lembrou que a União ofereceu 10 vagas em presídios federais para líderes de facções do estado, em reunião com Cláudio Castro em fevereiro.

Além disso, o ministro citou o cumprimento de 855 mandados de prisão entre 2024 e 2025, em ações integradas com a Polícia Rodoviária Federal, como parte dos esforços de enfrentamento ao crime organizado.





PEC da Segurança

Ao tratar da coordenação entre as esferas de governo, Lewandowski ressaltou que o Ministério da Justiça mantém compromisso com a “integração federativa” na segurança pública.

Ele mencionou a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) em tramitação no Congresso que busca ampliar a cooperação entre União, estados e municípios como exemplo de avanço nessa área.

Durante a coletiva, o ministro reforçou que a decisão de adotar uma GLO depende de critérios técnicos e institucionais e não se resume à solicitação de um estado.