Reprodução/ Youtube/Conversa Timeline Flávio Bolsonaro em participação no programa Conversa Timeline.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o Rio de Janeiro precisa de ações como a megaoperação Contenção todos os dias, em referência à operação policial que deixou 132 mortos nos Complexos da Penha e do Alemão na última terça-feira (28). A declaração foi feita durante a participação do político no programa Conversa Timeline, apresentado por Allan dos Santos, Max Cardoso e Gabriel Wainer no YouTube, nesta quinta-feira (29).

A fala do senador ocorreu enquanto ele exaltava a operação, afirmando que somente ações desse tipo permitem combater os efeitos negativos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como ADPF das Favelas, no Rio de Janeiro.

"Essa foi, de verdade, a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, e eu espero que ela permaneça, porque o Rio precisa de operações como estas todos os dias para começar a combater esses grandes malefícios que a malfadada ADPF 635 trouxe ao Rio de Janeiro."

A ADPF 635 é uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ela estabelece uma série de preceitos com o objetivo de reduzir a letalidade policial em operações realizadas no Rio de Janeiro.

"A ADPF 635 potencializou exponencialmente essa grave situação no Rio de Janeiro" , pontuou novamente o senador em outro momento da entrevista.

Durante a entrevista, o político ainda parabenizou os 2.500 agentes das forças de segurança que participaram da operação.

"A gente tem que dar os parabéns aos nossos policiais pelo brilhante trabalho que eles fizeram. Não é qualquer um que tem a capacidade, a técnica e a coragem para enfrentar o que eles enfrentaram."

Flávio destacou a quantidade de fuzis apreendidos durante a operação - mais de 100 em um único local - e afirmou que, segundo estimativas, pelo menos 4 milhões de fluminenses ou cariocas vivem em áreas dominadas por traficantes ou milicianos.





Sobre os 64 corpos, que segundo a Defensoria Pública do estado foram retirados da mata por moradores das comunidades, o senador afirmou que as imagens são chocantes, mas que os mortos não estavam nessas localidades a passeio.

"É óbvio que todo mundo fica chocado com as imagens. A quantidade de corpos que estão aparecendo ainda nesse momento, que são encontrados nas matas... Eu acho que a gente pode partir da presunção de que quem está no meio de uma operação policial, em uma mata, em uma comunidade conflagrada como estas, não estaria fazendo um passeio nem estaria fazendo turismo."

A operação Contenção

A megaoperação Contenção, realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), contra o Comando Vermelho (CV), foi a mais letal da história do estado, com um total de 132 mortos, entre eles quatro policiais e 128 civis.

Os agentes das forças de segurança foram mobilizados para cumprir 100 mandados de prisão nos dois Complexos que foram alvos da operação. A ação é uma iniciativa permanente do governo do Rio de Janeiro para impedir o avanço do CV por territórios fluminenses.