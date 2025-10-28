Reprodução X Avião é desviado após homem atacar dois jovens com garfo de metal

Um voo da Lufthansa que partiu de Chicago com destino à Alemanha precisou ser desviado para Boston, no último sábado (25), depois que um passageiro supostamente atacou dois adolescentes com um garfo metálico a bordo. O incidente ocorreu durante o serviço de bordo e causou pânico entre os passageiros. As informações são da ABC News.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o suspeito foi identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 anos, cidadão indiano que estava no país com visto de estudante. Ele teria golpeado dois passageiros de 17 anos, um no ombro e outro na parte de trás da cabeça, usando um garfo metálico. Um dos jovens sofreu um corte no couro cabeludo.

Segundo o comunicado oficial, após o ataque, Usiripalli teria feito gestos simulando uma arma com as mãos, colocando o “revólver imaginário” na boca e fingindo atirar. Na sequência, ele teria dado um tapa em uma passageira e tentado agredir um membro da tripulação.

Diante da confusão, o comandante decidiu desviar a aeronave para o Aeroporto Internacional Logan, em Boston, onde agentes de segurança prenderam o suspeito assim que o avião pousou.

A Lufthansa confirmou o incidente em nota, afirmando que o desvio foi necessário devido ao “comportamento de um passageiro indisciplinado”. A companhia informou ainda que todos os viajantes receberam acomodação em hotéis e foram reacomodados em outros voos com destino a Frankfurt.





O indiano foi acusado formalmente de agressão com arma perigosa com intenção de causar ferimentos corporais durante um voo em território sob jurisdição aérea dos Estados Unidos. Se condenado, ele poderá pegar até 10 anos de prisão e pagar multa de até US$ 250 mil (R$ 1.340.137,50).

Ainda segundo as autoridades, Usiripalli cursava um mestrado em estudos bíblicos nos EUA. Ele deverá comparecer ao tribunal federal de Boston em uma data que ainda será definida.