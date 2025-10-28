Bárbara Cabral/TST A atual vaga em disputa no Tribunal será destinada à carreira da magistratura por ter sido aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Aloysio Corrêa da Veiga

Um total de 23 desembargadores de Tribunais Regionais do Trabalho disputam a indicação para a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) destinada à carreira da magistratura, que foi aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Aloysio Corrêa da Veiga.

Dos 23 magistrados que se candidataram, 15 são homens e 8 mulheres.

Caberá ao Pleno do TST escolher três deles para compor uma lista tríplice, que será encaminhada ao presidente Luíz Inácio Lula da Silva, a quem cabe a indicação dos integrantes dos Tribunais Superiores.

A eleição dos três nomes se dará por escrutínio secreto e está marcada para o próximo dia 11 de novembro.

O candidato ou candidata que for escolhido pelo presidente será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e, uma vez aprovado na Comissão, terá seu nome submetido ao plenário do Senado.

Somente após esse processo haverá a nomeação pelo presidente.

Confira a lista dos inscritos

TRT da 1ª Região (RJ)

Desembargadora Márcia Regina Leal Campos

Desembargador Marcelo Augusto Souto de Oliveira

Desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha

TRT da 2ª Região (SP)

Desembargador Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira

Desembargador Homero Batista Mateus da Silva

TRT da 3ª Região (MG)

Desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini

TRT da 4ª Região (RS)

Desembargador Francisco Rossal de Araújo

TRT da 5ª Região (BA)

Desembargadora Margareth Rodrigues Costa

TRT da 6ª Região (PE)

Desembargador Sergio Torres Teixeira

TRT da 7ª Região (CE)

Desembargador Paulo Regis Machado Botelho

TRT da 8ª Região (PA/AP)

Desembargadora Francisca Oliveira Formigosa

Desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha

Desembargadora Graziela Leite Colares

TRT da 9ª Região (PR)

Desembargador Célio Horst Waldraff

TRT da 10ª Região (DF/TO)

Desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho

Desembargador Alexandre Nery Rodrigues de Oliveira

TRT da 13ª Região (PB)

Desembargadora Herminegilda Leite Machado

TRT da 14ª Região (RO/AC)

Desembargador Ilson Alves Pequeno Junior

TRT da 17ª Região (ES)

Desembargador Claudio Armando Couce de Menezes

Desembargador Marcello Maciel Mancilha

TRT da 19ª Região (AL)

Desembargador Jasiel Ivo

TRT da 23ª Região (MT)

Desembargadora Adenir Alves da Silva Carruesco

Desembargador Tarcísio Régis Valente

(*) Com informações do TST