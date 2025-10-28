Um total de 23 desembargadores de Tribunais Regionais do Trabalho disputam a indicação para a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) destinada à carreira da magistratura, que foi aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Aloysio Corrêa da Veiga.
Dos 23 magistrados que se candidataram, 15 são homens e 8 mulheres.
Caberá ao Pleno do TST escolher três deles para compor uma lista tríplice, que será encaminhada ao presidente Luíz Inácio Lula da Silva, a quem cabe a indicação dos integrantes dos Tribunais Superiores.
A eleição dos três nomes se dará por escrutínio secreto e está marcada para o próximo dia 11 de novembro.
O candidato ou candidata que for escolhido pelo presidente será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e, uma vez aprovado na Comissão, terá seu nome submetido ao plenário do Senado.
Somente após esse processo haverá a nomeação pelo presidente.
Confira a lista dos inscritos
TRT da 1ª Região (RJ)
Desembargadora Márcia Regina Leal Campos
Desembargador Marcelo Augusto Souto de Oliveira
Desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha
TRT da 2ª Região (SP)
Desembargador Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira
Desembargador Homero Batista Mateus da Silva
TRT da 3ª Região (MG)
Desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini
TRT da 4ª Região (RS)
Desembargador Francisco Rossal de Araújo
TRT da 5ª Região (BA)
Desembargadora Margareth Rodrigues Costa
TRT da 6ª Região (PE)
Desembargador Sergio Torres Teixeira
TRT da 7ª Região (CE)
Desembargador Paulo Regis Machado Botelho
TRT da 8ª Região (PA/AP)
Desembargadora Francisca Oliveira Formigosa
Desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha
Desembargadora Graziela Leite Colares
TRT da 9ª Região (PR)
Desembargador Célio Horst Waldraff
TRT da 10ª Região (DF/TO)
Desembargador Grijalbo Fernandes Coutinho
Desembargador Alexandre Nery Rodrigues de Oliveira
TRT da 13ª Região (PB)
Desembargadora Herminegilda Leite Machado
TRT da 14ª Região (RO/AC)
Desembargador Ilson Alves Pequeno Junior
TRT da 17ª Região (ES)
Desembargador Claudio Armando Couce de Menezes
Desembargador Marcello Maciel Mancilha
TRT da 19ª Região (AL)
Desembargador Jasiel Ivo
TRT da 23ª Região (MT)
Desembargadora Adenir Alves da Silva Carruesco
Desembargador Tarcísio Régis Valente
(*) Com informações do TST