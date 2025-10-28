TikTok/ @ricartedantas122 Raro tubarão de duas cabeças é encontrado por pescador; assista

O pescador Ricarte Dantas viveu um momento inacreditável durante uma pescaria em alto-mar. Enquanto navegava, ele se deparou com um tubarão com duas cabeças , uma anomalia extremamente rara na natureza.





De acordo com Ricarte, o animal foi visto boiando próximo à embarcação. Ele decidiu registrar o momento em vídeo, e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários.

Nas filmagens, é possível ver claramente o corpo do tubarão se dividindo em duas cabeças, cada uma com olhos e mandíbulas próprias. Após mostrar a cena inusitada, o pescador devolveu o animal ao mar, respeitando a vida marinha e evitando interferir no ecossistema local.

Especialistas explicam que essa condição é conhecida como “bicefalia”, um tipo de malformação genética que pode ocorrer em diversas espécies, incluindo peixes e répteis. Apesar de causar espanto, a bicefalia geralmente compromete a sobrevivência do animal, já que dificulta a locomoção e a caça.

Nas redes sociais, o vídeo gerou uma enxurrada de reações, misturando admiração, espanto e teorias sobre a origem da anomalia:





“A natureza nunca deixa de surpreender! Que coisa mais impressionante”, comentou um internauta.

“Será que isso é resultado de poluição ou mutação genética natural? Fiquei curioso”, escreveu uma pessoa.

“Parece cena de filme! Já pensou encontrar um bicho desses nadando do seu lado?”, se espantou outra seguidora.