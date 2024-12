Reprodução Dailymotion Tartaruga de duas cabeças

Vídeos de uma empresa norte-americana chamada Aqua Terra , especializada na venda de animais exóticos , têm viralizado nas redes sociais mostrando a rotina de um dos pets mais inusitados do local: uma tartaruga de duas cabeças.

O primeiro vídeo foi publicado em 23 de agosto e tem duração de apenas 21 segundos, mas já alcançou mais de 5,2 milhões de visualizações. Nele, um dos funcionários da loja conta que recebeu uma mensagem de um colega dizendo que viu uma tartaruga de duas cabeças e, então, decidiu buscar o animal.

"As taxas de sobrevivência de animais de duas cabeças são super baixas, especialmente os que vivem na natureza. Mas vou fazer o que for preciso para manter esses bichos felizes e vivos", disse o funcionário.

Desde então, ele subiu diversos vídeos sobre o bichinho, como o aniversário de um mês, que alcançou 1,6 milhão de visualizações, e outro que abriu uma votação pública sobre qual poderia ser o nome dos dois.

O comentário mais votado, que alcançou mais de 83 mil likes, foi Barf e Belch – nomes fictícios de um dragão de duas cabeças do filme "Como Treinar o Seu Dragão".

Raridade e dificuldades de sobrevivência

Segundo o professor de biologia do desenvolvimento do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP), Federico David Brown Almeida, os casos de animais vertebrados gêmeos em um único corpo são algo bem raro – assim como a sobrevivência deles.

Ele justificou que a vida desses bichos depende principalmente de dois pontos:

O grau de união congênita dos embriões, que pode afetar o desenvolvimento de vários órgãos;

O desenvolvimento do corpo dos siameses após nascerem.

"O que acontece é que esses animais se desenvolvem do mesmo ovo, o que é um caso bem raro. E, infelizmente, muitas vezes morrem os dois ou um deles", disse Brown Almeida.

A Aqua Terra vende diversos animais exóticos localmente, como sapos, lagartixas, rãs e camaleões, incluindo tartarugas, mas, até o momento, não informou se planeja vender ou não o animal de duas cabeças.

Atualmente, há cinco tartarugas à venda no site da loja, com preços que variam de US$ 65 (aproximadamente R$ 395) a US$ 1.500 (cerca de R$ 9 mil). A entrega costuma ser feita por correio.

E se o animal morrer durante o transporte até chegar na casa do comprador, o dono do bichinho tem o direito de fazer uma reclamação e receber o dinheiro de volta.



