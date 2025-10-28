COP30/Reprodução Transatlântico Costa Diadema

O transatlântico Costa Diadema deixou o porto de Savona, na Itália, na última sexta-feira (24), em direção a Belém (PA), onde será transformado em hotel flutuante durante a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, marcada para novembro deste ano. As informações são do portal Dol.

A Costa Cruzeiros, operadora da embarcação, confirmou a partida em suas redes sociais e informou que o navio deve chegar à capital paraense em 04 de novembro.

Durante a travessia do Atlântico, o navio segue sem passageiros, transportando apenas a tripulação, após o cancelamento de seu cruzeiro regular. A adaptação faz parte de um acordo firmado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria Especial para a COP30 e da Embratur, para ampliar a oferta de hospedagem durante o evento internacional.

O Costa Diadema é uma das duas embarcações contratadas, junto ao MSC Seaview, para reforçar a capacidade de hospedagem em Belém. Os dois navios oferecerão cerca de 3.900 cabines e 6 mil leitos, conforme comunicado oficial do governo.

Esses espaços serão disponibilizados em etapas aos países participantes, de acordo com o acordo firmado entre o Brasil e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

No primeiro estágio, a oferta será direcionada a 73 países, principalmente nações menos desenvolvidas (LDCs) e pequenos Estados insulares (SIDS), com diárias de até US$ 220 (cerca de R$ 1.183, na cotação atual). Em seguida, outras delegações poderão adquirir hospedagens por até US$ 600 (aproximadamente R$ 3.227).

O secretário especial da COP30, Valter Correia, afirmou que os navios integram um conjunto de soluções para garantir acomodações adequadas a todos os participantes do evento, incluindo “ delegações da ONU, observadores, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e empresas ”.

Estrutura no Terminal de Outeiro

O Costa Diadema permanecerá atracado no Terminal Portuário de Outeiro entre 05 e 22 de novembro, período em que as cabines estarão disponíveis às delegações.

O terminal foi revitalizado especialmente para a conferência e deve deixar um legado permanente de infraestrutura para Belém e municípios próximos.

Segundo a Costa Cruzeiros, “ o Costa Diadema servirá como hotel flutuante durante o maior evento climático do planeta ”, reforçando o papel da COP30 como “ o fórum oficial da ONU para colocar em prática o tratado climático mais importante do mundo ”.

Alterações na rota e retorno à temporada regular

Para viabilizar a nova operação, a Costa Cruzeiros cancelou os cruzeiros do Costa Diadema que seriam realizados entre 18 de outubro e 28 de novembro de 2025, incluindo um roteiro pelo Mediterrâneo e uma travessia entre Europa e Brasil.

Após o encerramento da COP30, o navio seguirá para o sul do Brasil, com previsão de iniciar sua temporada regular a partir do final de novembro, com embarques em Santos (SP) e Itajaí (SC).





A COP30 em Belém

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas será realizada entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, marcando a primeira edição da COP na Amazônia.

O evento deve reunir chefes de Estado, diplomatas, cientistas e representantes da sociedade civil de todo o mundo.

O governo brasileiro aposta na estratégia de hospedagem flutuante como parte de um plano logístico amplo para garantir infraestrutura adequada, preços acessíveis e sustentabilidade durante o encontro global.