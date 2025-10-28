FreePik Laudo descarta toxina após 12 pessoas passarem mal em SC

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (Ciatox/SC) informou que não encontrou substâncias suspeitas nas amostras biológicas analisadas após o caso de intoxicação envolvendo 12 funcionários de uma unidade de pronto-atendimento de Santa Cecília, no Oeste do estado.

Os sintomas surgiram simultaneamente durante o café da tarde, no dia 21 de outubro, quando todos consumiram o mesmo refrigerante, servido em uma garrafa de dois litros.

A Ciatox falou ao Portal iG que a triagem feita nas amostras biológicas não detectou nenhuma droga de abuso entre as substâncias pesquisadas. O órgão destacou ainda que a análise do refrigerante em si é de responsabilidade da Polícia Científica de Santa Catarina.

A Polícia Civil de Santa Cecília, com apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Curitibanos), informou ao Portal iG que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na suposta intoxicação que atingiu 11 servidores do Pronto-Socorro Central.

As investigações apontam que o refrigerante consumido pelas vítimas foi deixado por uma das investigadas, tia de um funcionário afastado por denúncias de importunação sexual contra colegas. Segundo a corporação, os alimentos e bebidas ingeridos foram encaminhados à Polícia Científica, que ainda analisa o material.

Nota do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (Ciatox/SC) na íntegra:

“O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (Ciatox/SC) esclarece que realiza apenas a análise de amostras biológicas. As amostras encaminhadas foram submetidas à triagem de drogas de abuso, e o resultado foi não detectado para todas as substâncias pesquisadas.





A análise do refrigerante mencionado é de responsabilidade da Polícia Científica de Santa Catarina.”

Nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil de Santa Cecília, com o apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Curitibanos, cumpriu na tarde desta quinta-feira (23/10/2025) mandados de prisão e de busca e apreensão e de prisão temporária em endereços de suspeitos de envolvimento no caso de suposta intoxicação que acometeu 11 servidores do Pronto-Socorro Central.



As investigações indicam que todas as vítimas consumiram um refrigerante de dois litros deixado por uma das pessoas alvo dos mandados. Essa suspeita seria tia de um funcionário da unidade de saúde que, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se afastado de suas funções em razão de denúncias de importunação sexual de funcionárias do órgão. O caso de assédio foi registrado em boletim de ocorrência junto à Polícia Civil no dia 8 de outubro de 2025.



Todos os alimentos e bebidas ingeridos pelas vítimas foram encaminhados à Polícia Científica, e o laudo técnico está aguardando conclusão. "

O iG procurou a Polícia Científica e a Secretaria de Saúde, mas até o momento não teve respostas.