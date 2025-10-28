Agência Gov | Via MCTI Brasil fortalece parceria com a Malásia e amplia presença tecnológica na Ásia

Engenheiros brasileiros estão na Malásia participando de um programa de especialização em semicondutores, informou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante a visita oficial do presidente Lula (PT) a Kuala Lumpur.

"Temos oito engenheiros brasileiros que estão há dois meses na Malásia se especializando na área de semicondutores. Eles participam de um programa do nosso ministério voltado ao desenvolvimento de semicondutores e tecnologias avançadas, o CI Inovador" , afirmou a ministra.

Segundo Luciana, "a cooperação em semicondutores, com o forte apoio de nossos líderes, tornou-se um eixo central e dinâmico da parceria Brasil-Malásia".

Segundo Luciana Santos, a formação de especialistas e o fortalecimento da produção nacional de componentes eletrônicos são estratégicos para ampliar a autonomia científica do país.

"Estamos formando engenheiros capacitados para atuar em semicondutores e microeletrônica, áreas essenciais para garantir autonomia tecnológica ao Brasil e inserir nosso País em cadeias globais de inovação" , afirmou.

O ministério também investe em pesquisa e inovação em Terras Raras, insumo crítico para semicondutores e tecnologias emergentes. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) tem estudado sobre materiais funcionais e soluções de economia circular.

O que são semicondutores?

Os semicondutores são materiais usados na fabricação de chips, processadores e outros componentes que dão vida a computadores, celulares, dispositivos da área da saúde e até carros.

Por conduzirem eletricidade de forma controlada, o que os torna fundamentais para o funcionamento de diferentes tipos de tecnologias.



Cúpula e parcerias

O Brasil participa da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e da 20ª Cúpula do Leste Asiático, para reforçar a presença em cadeias globais de tecnologia e inovação.

Além de Luciana, fazem parte da comitiva brasileira os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária). Durante a viagem, Lula esteve com os primeiros-ministros do Vietnã, Pham Minh Chinh, e de Singapura, Lawrence Wong.

Com os novos acordos, MCTI tenta consolidar o Brasil como parceiro estratégico da Ásia e ampliar a cooperação Sul-Sul. A parceria com a Malásia inclui o desenvolvimento de tecnologias de design de chips e da rastreabilidade de alimentos.

Entre as instituições que participam da cooperação estão malaias, como a Mimos, e brasileiras como o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Parque Tecnológico Eldorado e a Ceitec.





A iniciativa privada também faz parte, como o Instituto Eldorado e Von Braun, que exportou para a Malásia a plataforma Ship Inventor, uma ferramenta de design de chips baseada em inteligência artificial, desenvolvida com apoio do MCTI e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital (Setad).