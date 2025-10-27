Reprodução/Agência SP São Paulo: 44 casos confirmados e e 443 suspeitas descartadas, após exames laboratoriais

O estado de São Paulo, que concetra a maioria dos casos confirmados e de mortes por intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica, está investigando mais dois óbitos suspeitos.

São de um paciente de 49 anos, de Piracicaba, interior paulista, e de um paciente de 32 anos, de São Vicente, baixada santista.



As informações estão no boletim divulgado nesta segunda-feira (27), pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.



Até o momento, desde o início das notificações, há cerca de um mês, foram confirmadas 9 mortes no estado.



Foram vítimas fatais de intoxicação por metanol quatro homens de 26,45,48 e 54 anos residentes da cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos de Osasco; e um homem de 37 anos, de Jundiaí.



No total, foram confirmados 44 casos e 443 suspeitas foram descartadas, após exames laboratoriais.



Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, hoje, 10 casos ainda permanecem sob investigação, incluindo os dois óbitos.



No Brasil



O Ministério da Saúde não atualizou os números do país nesta segunda-feira (27), a exemplo do que vinha fazendo semanalmente.



Informou apenas que o balanço será divulgado nesta terça-feira (28).







De acordo com a última atualização, de sexta-feira (24), são 58 casos confirmados em todo o país e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.



Dos casos confirmados, até sexta-feira, 15 são óbitos: 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos seguem em investigação, sendo 4 em Pernambuco, 2 no Paraná, 1 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso do Sul e 1 em São Paulo.

O óbito que está sendo investigado em São Vicente, no litoral paulista, ainda não foi atualizado nos dados do Ministério da Saúde.



