Reprodução/X do Coluna do Fla Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 16 pessoas ficaram feridas

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Flamengo para Buenos Aires, capital da Argentina, inicialmente bloqueou a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (27). Às 17h50, a pista foi liberada para veículos pequenos.

Entenda: Ônibus de torcida do Flamengo tomba e fecha a Dutra; 16 se ferem



O tombamento ocorreu na altura do km 278 ao km 281, no sentido Rio–São Paulo, e provocou congestionamento em todo o trecho.

Apesar do site oficial da CCR-Motiva informar apenas 2 km de congestionamento, imagens ao vivo da rodovia mostram que o tráfego está parado desde o km 276, ou seja, são pelo menos 5 km.

De acordo com informações atualizadas às 17h13, a pista sentido São Paulo permaneceu totalmente interditada.

Às 17h20, foi informado que as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa e Hospital São João Batista.

Às 17h52, a concessionária informou que o trânsito foi liberado para veículos pequenos (sentido SP) pela via marginal. Perícia está no local.

Em nota ao Portal iG, a CCR informou que duas pessoas foram atendidas em estado graves e cinco se encontraram com ferimentos moderados.

Acidente

Reprodução Ônibus de torcida do Flamengo tomba e fecha totalmente a Dutra





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), 16 pessoas ficaram feridas. As causas do acidente ainda não foram informadas, mas as imagens divulgadas mostram que a pista estava molhada no momento da ocorrência.

Equipes de resgate e da PRF permanecem no local prestando atendimento às vítimas e orientando os motoristas que trafegam pela região.

O grupo de torcedores seguia viagem rumo à Argentina para acompanhar a partida entre Flamengo e Racing, válida pela semifinal da Copa Libertadores deste ano.

O jogo

O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na província de Buenos Aires.

Na semana anterior, as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, no jogo de ida da semifinal.

O Flamengo venceu por 1 a 0 com gol de Jorge Carrascal aos 43 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time brasileiro precisa apenas de um empate para garantir vaga na decisão.





Já o Racing necessita de uma vitória por dois gols de diferença para avançar. Se vencer por um gol, a disputa será definida nos pênaltis.