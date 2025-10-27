Bebê de cinco meses de gestação chorou no velório, foi levado de volta ao hospital, mas não resistiu
O recém-nascido de cinco meses de gestação que chorou no próprio velório, em Rio Branco (AC), no sábado (25), não resistiu ao delicado quadro de saúde e morreu na noite desse domingo (26).

O bebê, que havia sido dado como natimorto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, ele acordou e chorou no velório e vou encaminhado de volta à mesma maternidade.

No entanto, ele acabou falecendo em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal, resultado de infecção generalizada que provocou falência múltipla dos órgãos, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

⁠Considerado prematuro extremo, o bebê já havia passado cerca de 12 horas fora do hospital.


Segundo a imprensa local, os pais, vindos do município de Pauiní, no interior do Amazonas, buscaram atendimento médico no Acre, na quinta-feira (23).

O parto ocorreu no dia seguinte, dia 24, quando a família foi informada sobre o suposto falecimento da criança e providenciou o velório.

No cemitério, pouco antes do sepultamento, uma parente pediu para abrir o caixão e percebeu que o bebê estava vivo e chorando.⁠  No domingo, ele  não resistiu e faleceu.

